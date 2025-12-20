Владелец "Машеньки" рассказал о потоке людей в пекарню после вопроса Путину

Денис Максимов отметил, что лично общался с людьми в зале

Редакция сайта ТАСС

© Роман Ромишевский/ ТАСС

ЛЮБЕРЦЫ /Московская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Приток посетителей в пекарню "Машенька" возрос сразу после вопроса на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС рассказал владелец семейного предприятия Денис Максимов.

"Да, конечно, [увеличился поток], уже вчера вечером мы это ощутили, а сегодня с самого утра у нас плотный, большой поток покупателей, которым мы безумно благодарны, которые смотрели прямой эфир с президентом, приезжают из достаточно уже дальних мест, которые находятся в 10-15 км от нас", - сказал пекарь. По его словам, приток покупателей ощущается и в двух других пекарнях сети.

Он отметил, что лично общался с людьми в зале. "Многие выражали поддержку, поддерживали тот вопрос, который я задал, говорили, что он правильный. Радовались, что я смог напрямую обратиться к президенту и получить напрямую ответ от него", - сказал Максимов. Он напомнил, что в своем вопросе, касающемся изменений налогообложения, говорил, что ситуация для его бизнеса стала непростой.

"[После прямой линии] буквально прошло 24 часа, и есть масса предложений, которые интересны для нас. И, возможно, конкретно мы сможем развивать свой бизнес и делать нашу продукцию еще вкуснее, чтобы она понравилась всем так же, как понравилась президенту", - заключил владелец пекарни.

После общения во время прямой линии Путин получил от пекарни корзину с выпечкой и в ответ направил Максимову свою корзину с новогодними угощениями.