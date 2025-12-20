В ОП прошла благотворительная акция для детей бойцов СВО

Дети получили новогодние сладкие подарочные наборы и игрушки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции получили новогодние сладкие подарочные наборы и игрушки на Детской елке в Общественной палате (ОП) РФ, передает корреспондент ТАСС.

Благотворительное мероприятие было организованно ОП при поддержке фонда "Русское наследие" и представителей бизнеса.

"Проведение подобных мероприятий в стенах Общественной палаты РФ подчеркивает значимость общественного диалога и консолидации усилий государства, бизнеса и гражданского общества в поддержке семей защитников Отечества. И именно такие инициативы, как сегодняшняя акция, формируют атмосферу доверия и единства в обществе, особенно в условиях современных вызовов", - сказала, выступая на празднике, первый заместитель руководителя фонда "Русское наследие" Ханна Изотова.

Партнером акции стало волонтерского движения "Нужные вещи", которое на регулярной основе уже семь лет отправляет вещи и игрушки нуждающимся в разные регионы России, а с началом СВО - гуманитарную помощь на фронт. На данный момент действует 42 точки, где идет сбор - в Москве и ближайшем Подмосковье. Подарки предоставили российские бренды Oriks и Limba.