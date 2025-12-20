В Москве сократилось количество вызванных выездом на встречную полосу ДТП

Также снизилось на 58% число погибших в таких авариях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Количество ДТП, которые происходят из-за выезда транспортных средств на встречную полосу движения, уменьшилось в Москве в январе-ноябре на 4% в годовом выражении. При этом число погибших в таких происшествиях сократилось на 58%, сообщил столичный департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Аналитики ЦОДД сравнили показатели аварийности за период с января по ноябрь 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Отметили положительную динамику: число погибших в ДТП из-за выезда на встречную полосу движения снизилось на 58%. Аварий, которые связаны с выездом на встречную полосу, стало меньше на 4%", - говорится в Telegram-канале дептранса.

По данным ЦОДД, за 2025 год дорожные камеры зафиксировали в столице на 22% меньше нарушений правил разметки, всего количество таких нарушений составило 5,1 млн.

"Дорожные камеры помогли не только сократить количество ДТП, но и сохранить жизни людей. По сравнению с 11 месяцами прошлого года количество ДТП из-за выезда на встречную полосу движения сократилось на 4%, а число погибших - на 58%. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем системы фотовидеофиксации. Сегодня камеры в городе распознают 66 видов нарушений", - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.