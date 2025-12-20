В Москве назвали "Министра молодежи 2025"

Им стала председатель госкомитета по делам молодежи Мордовии Анастасия Гришнева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель госкомитета по делам молодежи Республики Мордовия Анастасия Гришнева стала победителем номинации "Министр молодежи 2025" премии "Время молодых", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей премии проходит в Национальном центре "Россия", награду победителю вручил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Второе и третье места заняли министры молодежной политики Калининградской области и Удмуртской Республики Анна Мусевич и Максим Файзулин соответственно.

Гуров отметил, что премия "Время молодых" - это возможность выразить благодарность людям, которые занимаются в России молодежью и воспитательной работой. "Это наставники, педагоги, это люди, которые организуют работу в молодежных пространствах, это министры по делам молодежи, это главы муниципалитетов, главы регионов, руководители компаний и корпораций", - подчеркнул глава Росмолодежи.

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь.