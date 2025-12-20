"НЬЮМ ТАСС" стал призером премии "Время молодых"

Награду руководителю юношеского медиа Дарье Черняховской вручил журналист, директор Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Юношеское медиа "НЬЮМ ТАСС" стало финалистом номинации "О главном для молодых" премии "Время молодых", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония награждения победителей премии проходит в Национальном центре "Россия", награду руководителю "НЬЮМ ТАСС" Дарье Черняховской вручил журналист, директор Института "Первая академия медиа" РЭУ им. Г. В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.

"Очень рад вас видеть, привет, будущие медийщики, будущие журналисты. Вы знаете, информационный фронт - это сегодня не фигура речи, к сожалению. И именно в информационном пространстве ведутся и будут вестись в дальнейшем основные бои за смыслы и ценности <...>. И очень важно, чтобы как можно больше людей узнало о наших победах, о наших достижениях, о наших открытиях научных, технологических, о нашей силе, о величии нашей страны", - отметил он.

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь.