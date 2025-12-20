В Нариманове не решили проблему с теплом за 2025 год

Основной причиной отсутствия отопления назвали неравномерное распределение теплоресурса в сетях из-за несанкционированной установки насосов жителями

АСТРАХАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Ситуация в городе Нариманове Астраханской области, где прошлой зимой оставались без отопления тысячи жителей, не решена за 2025 год, несмотря на замену коммунальных сетей. Это следует из сообщения пресс-службы губернатора со ссылкой на Минстрой области.

С началом отопительного сезона 2024 года в Нариманове, где проживает около 10 тыс. человек, сложилась критическая ситуация: без отопления остались более 2 тыс. человек, произошел ряд коммунальных аварий. Возбужден ряд уголовных дел.

"Руководство района доложило об изменениях после замены трубопроводов - несмотря на масштабные работы, качество подачи тепла в дома не улучшилось. При этом количество аварий значительно снизилось", - говорится в сообщении по итогам совещания, проведенного зампредом облправительства Михаилом Богомоловым. Основной причиной названо неравномерное распределение теплоресурса в сетях из-за несанкционированной установки насосов жителями. Руководству Нариманова поручено за неделю определить проблемные места для перенастройки работы системы.

О мерах властей и органов следствия

Ранее в пресс-службе администрации губернатора сообщали, что власти Астраханской области приняли решение о выделении более 900 млн рублей на капитальный ремонт теплосетей райцентра. В Наримановском районе была проведена масштабная модернизация котельного и сетевого хозяйства. В нескольких населенных пунктах выполнены работы по замене оборудования котельных, теплоизоляции теплотрасс. В Нариманове заменено 8 км сетей, теплоснабжение переведено на систему разделения потоков горячей воды и воды теплоснабжения.

Итогом ситуации в Нариманове, где, по данным СУ СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 года произошло более 40 аварий и без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов, стало возбуждение уголовных дел. В октябре 2025 года - в отношении врио главы Нариманова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и. о. гендиректора организации, с которой были заключены договоры о замене трубопровода. В январе директор МУП "Теплоснабжение" стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).