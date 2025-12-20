В Оренбургской области завершили ремонт водовода после коммунальной аварии

Бригады работали в ледяной воде и в сложных условиях

ОРЕНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады устранили коммунальную аварию на водоводе в городе Орске Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении компании "Росводоканал-Орск" (РВК-Орск).

"Ремонтные бригады РВК-Орск, несмотря на тяжелые погодные условия и сложную аварийную обстановку, завершили ремонт водовода. В ближайшее время будет произведен запуск системы", - отмечается в сообщении.

Глава Орска Артем Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что в устранении аварии были задействованы разные структуры, в том числе региональное министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, а также министерство промышленности и энергетики Оренбургской области, администрация города, сотрудники МЧС, предприятия Орска. "Помощь техникой оказали соседи - Новотроицкий завод хромовых соединений, "Уральская сталь" и Гайский ГОК (горно-обогатительный комбинат - прим. ТАСС). С самого начала ситуацию держал на контроле наш губернатор Евгений Солнцев", - написал он.

Воробьев выразил благодарность сотрудникам РВК-Орск и привлеченным подрядчикам. Он подчеркнул, что бригады работали в ледяной воде и в сложнейших условиях. "Уверен, что выражу наше общее мнение - они настоящие герои", - добавил он.

Авария произошла на сетях водоснабжения Кумакского водозабора. По данным компании "Росводоканал-Орск", в зону отключения холодной воды попали участки от проспекта Мира до ул. Вяземской, от ул. Цимлянской до ул. Васнецова, пос. Первомайский, от проспекта Мира до ул. Сорокина, от ул. Покровской до ул. Короленко, микрорайон Старый город, пос. Вокзальный, а также 6-й микрорайон. Кроме того, понижено давление на участках от ул. Гомельской до ул. М. Жукова и от ул. Елисеевской до ул. Ужгородской.

Ремонтные бригады обнаружили повреждение в камере в районе Никельской объездной дороги. Коммунальные работники откачали воду, чтобы добраться до места повреждения, демонтировали поврежденную задвижку и заменили ее.