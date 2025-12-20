В Находке завершили основные аварийно-восстановительные работы

Специалисты начали запитывать систему водой

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Основные аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в Находке в Приморском крае завершены, сообщили в администрации Находкинского городского округа.

В ночь на 20 декабря в результате ДТП большегруз снес трубу теплоснабжения в микрорайоне Южный. Была приостановлена работа котельной, которая снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и ряд соцобъектов. В южной части города введен локальный режим ЧС. Прокуратура проводит проверку, по данным ведомства, без надлежащего теплоснабжения остались более 7 тыс. жителей.

"Основные аварийно-восстановительные работы на теплотрассе в районе ул. Спортивная завершены. Началась запитка системы водой. В ходе заполнения трубопроводов будут проводиться мониторинг их состояния и выявление возможных дополнительных повреждений", - говорится в сообщении.

В субботу в Находке была положительная температура, но ночью ожидается до минус 10 градусов. Администрация приняла решение развернуть ПВЗ на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь там разместят семьи с детьми, инвалидов и пожилых. Совершаются поквартирные обходы для оповещения жителей и сбора заявок на заселение в ПВЗ.