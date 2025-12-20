Названа Молодежная столица России в 2026 году

Ей стал Смоленск

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Смоленск объявлен молодежной столицей России в 2026 году, городом молодежи - Елец, передает корреспондент ТАСС.

Результаты голосования озвучены на торжественной церемонии награждения премии "Время молодых" в Национальном центре "Россия".

"Хочу сказать огромное спасибо всем лауреатам, всем участникам молодежной премии, потому что за каждой врученной наградой большая командная работа, люди, которые отдают работе с детьми и с молодежью не только все свое время, не только весь свой профессионализм, но отдают всю душу и вкладывают все сердце. И это очень важная и благородная задача", - сказал на церемонии первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он также выразил благодарность командам двух молодежных столиц 2025 года - Перми и Омску. "Они достойно, с гордостью пронесли в течение этого года звание молодежных столиц <…>. Много сделано в каждом регионе: открыты новые молодежные центры, запущены новые программы. И, вы знаете, такой очень важный показатель. Мы посмотрели, что за 2025 год в Пермь и Омск приехало из других городов нашей страны почти на миллион больше туристов, а это значит, вы смогли свою любовь к своим городам передать жителям всей страны", - подчеркнул Кириенко.

Статус молодежной столицы присуждается городу-победителю сроком на один год и дает право на проведение проектов экосистемы Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку. В 2025 году такими городами стали Омск и Пермь, в 2024 году - Москва и Владивосток, в 2023 году первой молодежной столицей был выбран Нижний Новгород. Организатором премии "Время молодых" является Росмолодежь.