Работу подмосковного пансионата приостановили после массового отравления

По данным следствия, пострадали более 40 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Видновский городской суд Московской области приостановил на 90 суток работу пансионата, в котором отравились пожилые люди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Патронаж" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток", - сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе также отметили, что "накануне произошло отравление постояльцев пансионата "Долгожитель", их возраст от 74 до 94 лет. На момент рассмотрения дела зарегистрировано 54 пострадавших пациента, из них 45 человек госпитализированы. Отравление наступило в результате допущенных руководством ООО "Патронаж" нарушений ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" и "санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения".

Ранее сообщалось, что следственные действия проходят по делу о массовом отравлении людей в пансионате, расположенном в Видном. Следствие установило, что из него были госпитализированы более 40 человек.

19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате в городском округе Видное постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. Были госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще 3 умерли.