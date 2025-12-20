Под Красноярском построили самую большую в Сибири новогоднюю автоелку

Фигуру дерева выстроили из 500 машин

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Фигуру новогодней елки из 500 машин выстроили автомобилисты в Емельяновском районе Красноярского края. Автоелка стала самой крупной в Сибири, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Сегодня в Емельяновском районе, недалеко от Красноярска, около 500 автомобилистов выстроились на своих машинах в фигуру новогодней елки. Сам процесс выстраивания был очень трудоемкий, на это ушло больше 6 часов. Машины были украшены в мишуру, гирлянды, елочные игрушки. <…> Автоелку торжественно зажгли в 23:30 (19:30 мск - прим. ТАСС)", - сообщили организаторы, уточнив, что автоелка стала самой большой в Сибири.

На мероприятии создали новогоднюю атмосферу - работала фотозона, посвященная елкам народов России, проходили конкурсы и розыгрыши.