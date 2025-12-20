Молодежный центр в Старой Руссе признан лучшим в РФ на премии "Время молодых"

В молодежном центре созданы пространства для досуга и развития, встреч, дискуссий, развития молодой семьи

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный молодежный центр в Старой Руссе, который является крупнейшим в Новгородской области, признан лучшим в стране в одной из номинаций премии "Время молодых". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дронов.

"Прямо сейчас в Москве подводят итоги премии "Время молодых". Старорусский молодежный центр занял первое место в номинации "Место молодых", - сказано в сообщении.

В молодежном центре в Старой Руссе созданы пространства для досуга и развития, встреч, дискуссий, развития молодой семьи. Там оборудована медиастудия, студии вокала, театрального мастерства и неформальных молодежных объединений, звукозаписи, игры на ударных инструментах, хореографии и танца.

Провести масштабный капремонт в здании удалось благодаря программе комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Росмолодежи и пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости. Общий объем финансирования составил 169,7 млн рублей.

"Время молодых" - общенациональная премия в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь.