Песков подарил букет Навке на премьере ее ледового шоу "Золушка"

На льду в день премьеры выступили олимпийские чемпионы

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил ледовое шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Золушка" и подарил ей букет белых роз, передает корреспондент ТАСС.

На льду в день премьеры выступили известные фигуристы, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка в роли Феи-крестной, Виктория Синицина в роли Золушки, Никита Кацалапов в образе принца, Повилас Ванагас в роли короля, Маргарита Дробязко исполнила роль мачехи.

Для ледового шоу была написана авторская музыка. Партию Золушки озвучила Александра Жулина, голос Фее-крестной подарила Валерия, короля озвучивает Филипп Киркоров, принца - Александр Панайотов, мачеху - Ани Лорак.

Помимо фигуристов в шоу принимают участие цирковые артисты и каскадеры на коньках.