Песков назвал свое любимое ледовое шоу Навки
18:18
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новую ледовую постановку олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Золушка", однако своим любимым назвал "Вечера на хуторе".
"У меня самое любимое пока это "Вечера на хуторе", - рассказал Песков журналистам.
Комментируя премьеру "Золушки", пресс-секретарь президента отметил, высокий технический уровень и сложность постановки.
"Технологии развиваются, все становится более совершенным, сложнее становится", - добавил Песков.