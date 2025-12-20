ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков назвал свое любимое ледовое шоу Навки

Речь идет о постановке "Вечера на хуторе"
18:18

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил новую ледовую постановку олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Золушка", однако своим любимым назвал "Вечера на хуторе".

"У меня самое любимое пока это "Вечера на хуторе", - рассказал Песков журналистам.

Комментируя премьеру "Золушки", пресс-секретарь президента отметил, высокий технический уровень и сложность постановки.

"Технологии развиваются, все становится более совершенным, сложнее становится", - добавил Песков. 

