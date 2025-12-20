Песков назвал шикарными сейвы Сафонова

Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал шикарной игру российского вратаря "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.

"Да, красиво! Браво, это здорово. Шикарно!", - сказал Песков в беседе с журналистами. Он отметил, что команда гордится Сафоновым. "Правильно делает", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

В финале ПСЖ обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии.

Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", в прошлом сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.