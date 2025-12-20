Вован и Лексус приехали к Кнайсль в Касимов

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров планируют вместе с экс-министром иностранных дел Австрии прогуляться по городу в Рязанской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) приехали к экс-министру иностранных дел Австрии, руководителю центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль в Касимов, чтобы вместе прогуляться по Касимову в Рязанской области.

"Сегодня в Касимове с пранкерами Вованом и Лексусом. Беседа прошла на высшем уровне. Такое блестящее чувство юмора всегда связано с высоким интеллектом и отличным уровнем образования. Мы от души посмеялись, вспоминая некоторых наших современников, игравших министров, советников", - написала она в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографиями с пранкерами.

"Конец юмора - это начало тоталитаризма... и это тревожная черта многих обществ в Европе, где шутка в интернете может привести к полицейским операциям", - подчеркнула экс-министр иностранных дел. Кнайсль добавила, что ее собаки присоединились к их прогулке по Касимову и походу в музей самоваров.