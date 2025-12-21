В "Авито" рассказали, сколько россиян планирует подрабатывать в праздники

По данным опроса, 25% респондентов рассматривают такую возможность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Подработку в новогодние праздники планируют 16% россиян, при этом еще 25% рассматривают такую возможность. Это следует из совместного опроса "Авито реклама" и "Авито подработка", который есть в распоряжении ТАСС.

"В новогодние праздники 16% опрошенных планируют подработку, еще 25% рассматривают такую возможность. Регулярно подрабатывают в течение года, в том числе в праздничные дни, 8% респондентов. Пока не определились 18% респондентов, а треть (33%) не планируют дополнительную занятость. Таким образом, значительная часть респондентов (40%) допускают или уже запланировали подработку в этот период", - говорится в опросе.

Самый популярный формат подработки в новогодние праздники - дежурства и дополнительные задачи на основном месте работы (21%). Второе место занимает курьерская доставка, такси и перевозки (14%), уточняется в опросе.

При этом чаще всего респонденты рассчитывают заработать в новогодние праздники до 20 000 рублей. Еще 26% планируют доход в диапазоне от 20 001 до 40 000 рублей, 11% - от 40 001 до 60 000 рублей. Более 60 000 рублей планируют заработать 7% респондентов. В среднем респонденты рассчитывают заработать в новогодние праздники 26 727 рублей.

Онлайн-опрос проводился среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет.