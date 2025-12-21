Вильфанд: на европейской части России с 23 декабря прогнозируют похолодание

В частности, в Архангельской области температура будет на 8-15 градусов будет ниже норм

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Похолодание прогнозируется со вторника по всей европейской территории России, в некоторых регионах температура воздуха может достичь минус 45 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Архангельской области с 22 по 24 декабря температура будет на 8-15 градусов будет ниже нормы, очень холодно, и абсолютные значения будут такие: 25-31 градус ниже 0. В Коми и в выходные, и в первой половине следующей недели температура на 10-17 градусов ниже нормы, минимальные значения прогнозируются в этот период от 31 до 39 градусов. В Центральном федеральном округе - в Костромской области 23-24 декабря на 8-11 градусов температура ниже нормы, морозы будут достигать 21-23 градусов. В Приволжском федеральном округе практически повсеместно температура на 7-16 градусов ниже нормы. В Кировской области температура 27-29 градусов ниже 0. Это очень холодная погода. А в Пермском крае до 31 градуса мороза", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что на Урале температура будет ниже нормы на 11-20 градусов, от 30 до 45 градусов мороза. В Сибири на севере - 40-47 градусов, на 10-18 градусов температура ниже нормы. На юге, в Омской области, до 39 градусов, на 10-19 градусов ниже нормы, в Новосибирской области до 35 градусов. В Иркутской области морозы до 39-42 градусов, на 10-12 градусов ниже нормы.

"Ну и, наконец, на Дальнем Востоке. В Бурятии начиная с воскресенья на 7 градусов ниже нормы, температура 33-39 градусов, в Хабаровском крае тоже на 7-9 градусов ниже нормы, 42-45 градусов, а вот в Якутии нормы очень низкие. Температуры будут от 48 до 54 градусов ниже 0", - говорит Вильфанд.