Аэропорт города Санья на Хайнане в 2025 году обслужил рекордные 21,8 млн человек

Количество рейсов возросло на 7% по сравнению с 2024 годом

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Общий пассажиропоток аэропорта Феникс в курортном городе Санья (южная провинция Хайнань) за текущий год вырос на 5,8% и достиг рекордной отметки в более чем 21,8 млн человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как уточняется, показатель международных пассажирских перевозок Феникса за отчетный период увеличился на 46,6%, до 895 тыс. человек. Количество рейсов, которые в 2025 году обслужил этот аэропорт, возросло на 7% по сравнению с 2024 годом и превысило 133,5 тыс. За последние 12 месяцев аэропорт также обеспечил транспортировку 113 тыс. тонн грузов (рост на 16,3%).

Такая положительная динамика, как отмечается, в очередной раз демонстрирует привлекательность Хайнаньского порта свободной торговли. Феникс считается одним из важных пунктов сети так называемого Воздушного Шелкового пути, которая продолжает постоянно расширяться.

Феникс (кит. "Фэнхуан") входит в число ключевых воздушных гаваней Китая. Международный совет аэропортов в 2019 году признал его лучшим в Азии среди аэродромов, оборудованных для нужд гражданской авиации и принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год. На текущий момент он обслуживает 41 международный маршрут.