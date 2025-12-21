Эксперт Пасенко: жители Сибири смогут чаще наблюдать полярные сияния

Это произойдет через несколько сотен лет из-за перемещения северного магнитного полюса

© Лев Федосеев/ ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Жители Сибири смогут чаще наблюдать полярные сияния через несколько сотен лет из-за перемещения северного магнитного полюса Земли из района Канадского архипелага в сторону Таймыра. Таким мнением поделился с ТАСС старший научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, кандидат геолого-минералогических наук Александр Пасенко.

Полярные сияния на территории Сибири в последнее время происходят все чаще. Обычно это явление характерно для высоких широт (находящихся вдалеке от Экватора (для района северного и южного магнитных полюсов - районов Арктики и Антарктики). В конце сентября 2025 года жители Новосибирской области, Кузбасса и соседних регионов наблюдали разноцветные вспышки в небе.

"Жители Сибири, вероятно, смогут чаще наблюдать полярные сияния через несколько сотен лет из-за перемещения северного магнитного полюса Земли из района Канадского архипелага в сторону Таймыра, если тренд этого перемещения сохранится", - сказал он.

По его словам, через несколько сотен лет в регионах Сибири вполне возможны красивые полярные сияния, более частые, чем сейчас. Пасенко добавил, что смещение магнитного полюса не приведет к катастрофическим последствиям.

Спрогнозировать дальнейшее движение магнитного полюса пока не представляется возможным из-за отсутствия достаточно точных математических моделей, описывающих процесс генерации магнитного поля Земли. Пасенко добавил, что все необходимые поправки для навигации вносятся благодаря наблюдениям в обсерваториях.

О магнитном полюсе Земли

Магнитный полюс - это точка на поверхности Земли, где силовые линии магнитного поля направлены перпендикулярно к поверхности. Он не совпадает с географическим полюсом и постоянно перемещается. Полярные сияния возникают при взаимодействии заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли и обычно наблюдаются вблизи магнитных полюсов.