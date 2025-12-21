Гастроэнтеролог Вялов назвал рекомендуемую порцию оливье

Норма за один прием не должна превышать 200 граммов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порция салата оливье не должна превышать 200 граммов, однако ее можно увеличить, если растянуть употребление салата на 5-6 часов. Об этом ТАСС рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

"Рекомендуемая порция за один прием: 150-200 граммов, [это] примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически", - сказал Вялов.

Врач отметил, что если употреблять оливье медленно и совместно с другими блюдами, то можно увеличить порцию на 100 граммов.

"Максимум за новогоднюю ночь, в течение 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов, при условии, что вы едите его не в один присест, а растягиваете на несколько "подходов" с большими перерывами, - отметил он. - Это количество справедливо, если вы также едите другие блюда. Если ваш ужин состоит только из оливье и "шубы", порцию стоит уменьшить".