Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка может впервые впасть в спячку

Животное появилось в зоопарке в 2022 году

© Вероника Зорина/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гималайский медведь Вася, спасенный из рук контрабандистов в 2022 году, может впервые впасть в спячку в Московском зоопарке в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела "Млекопитающие" учреждения Михаил Брагин.

"Думаю, что спячка у медведей начнется в декабре, но Фаня у нас спала уже, а Вася - первый год. Дело в том, что они из очень нехороших условий привезены, и у них не было никогда возможности засыпать. И вот Фаня в прошлом году все-таки пришла в норму, а Вася еще дремал, но не спал. Надеемся, что в этом году заснет", - сказал Брагин.

Он пояснил, что сейчас гималайские медведи готовятся к спячке. Осенью их рацион значительно увеличивается, они получают высококалорийные продукты, в том числе мясо, орехи, сухофрукты, и активно набирают вес, до 160-190 кг. Киперы добавляют уюта в их берлоги, заваливая часть вольера соломой, сеном или древесной "шерстью" - это длинные тонкие древесные стружки.

"Когда становится холодно, звери становятся <...> вяленькие. Главное <...> не мешать, у них в этот момент уже нет никакого освещения, туда никто не ходит. И вот когда он начинает отказ от еды, начинает не вставать при нашем появлении, вот оттуда аккуратно уходят, дверку закрывают, и он засыпает в своем гнезде", - заключил специалист.

Вася поселился в Московском зоопарке в 2022 году. Его и еще двух гималайских медведей - Бефану и Бабулю - изъяли у контрабандистов, звери были в истощенном состоянии, они жили в стесненных условиях и плохо питались. В Московском зоопарке они прошли курс реабилитации. Бабуля сейчас проживает на новой территории зоопарка вместе с еще одним гималайским медведем Аладдином.