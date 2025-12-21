Эксперт Хоменец назвал желательную суточную норму потребления майонеза

Она составляет около одной столовой ложки

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Суточная норма потребления майонеза, безопасная для здоровья, составляет около одной столовой ложки. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, доцент агроинженерного департамента аграрно-технологического института РУДН Николай Хоменец.

"Здоровому человеку допустимо употреблять около 20 30 грамм майонеза в день, то есть одну столовую ложку", - сказал эксперт, заметив. что в данном контексте речь идет о продукте в любом его виде - на бутербродах, в салатах или в качестве приправы к каким-то еще блюдам.

По его словам, майонез сам по себе не является однозначно вредным продуктом, но его избыточное употребление может иметь негативные последствия для здоровья.

"Главный недостаток продукта - в его большой калорийности, а также в содержании множества жирных кислот, повышающих уровень холестерина в крови", - продолжил Хоменец. Кроме того, продукт содержит много натрия, повышающего риск гипертонии и возникновения проблем с сердцем.

В контексте предстоящих новогодних праздников эксперт особо подчеркнул, что если "основательно налегать на продукты с майонезом", то возможны проблемы с пищеварением.

"Это как минимум тяжесть и вздутие живота, а переизбыток калорий и жиров за все январские каникулы может привести к набору веса и излишней нагрузке на сердце", - заметил он.

Кроме того, собеседник ТАСС напомнил, что приправленный майонезом салат не должен долгое время оставаться на столе: "Тогда он становится идеальной средой для развития бактерий, вызывающих пищевые инфекции, потому если вы заметили, что майонез посерел, расслоился, а запах стал кислым или прогорклым, то от такого блюда точно нужно отказаться", - предупредил ученый.