Володин запустил опрос об использовании искусственного интеллекта

Среди предложенных вариантов ответа: "Да", "Нет" и "Не знаю, что это"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего канала в Max опрос о том, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта.

"Пользуетесь ли вы возможностями искусственного интеллекта?" - спросил Володин.

Среди предложенных вариантов ответа: "Да", "Нет" и "Не знаю, что это". По данным на первые 10 минут с момента публикации, большинство участников опроса не пользуются возможностями искусственного интеллекта.