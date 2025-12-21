С востока Сумской области вывезли тех, кто ранее отказывался уезжать

За сутки из Сумского района, к которому относится Краснопольская община, вывезли 22 человека, рассказал глава военной администрации региона Олег Григоров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Сумской области на севере Украины активизировали эвакуацию населения из населенных пунктов на востоке региона. Об этом сообщил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров.

"Из Краснопольской общины (на востоке области - прим. ТАСС) бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, ранее отказывавшихся от эвакуации", - написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, за сутки из Сумского района, к которому относится Краснопольская община, было вывезено 22 человека.

Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время министр внутренних дел страны Игорь Клименко признавал, что при этом они нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.