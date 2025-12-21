В Запорожской области в форуме "Конституция за семью" приняли участие 54 семьи

Участники, наиболее активно работающие в сфере семейной политики, получили медали и благодарности губернатора региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Первый форум "Конституция за семью" состоялся в Запорожской области. Участие в нем приняли порядка 300 человек, из них 170 - члены многодетных семей, сообщил ТАСС председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

В программу вошли интеллектуальные игры на знание Основного закона РФ, развивающие совместные активности для детей и родителей, неформальные беседы о соцподдержке и демографии с представителями власти региона, а также показ документального фильма о воссоединении Запорожской области с Россией и концерт.

"Первый форум "Конституция за семью" для многодетных семей собрал около 300 человек, почти 170 участников - это члены многодетных семей, всего же приехали 54 семьи. Был живой диалог участников форума с и.о. министра труда и социальной политики Запорожской области Диной Желноваковой. Обсуждались вопросы соцподдержки многодетных семей, в целом демографии. Мы также предложили проверить всем свои знания Конституции, организовали игру по принципу правового брейн-ринга", - рассказал Бибаров-Государев.

По его словам, участники форума сошлись во мнении, что многодетность должна становиться нормой в России. "Приводили яркие примеры того, как можно построить семейный быт, брачные отношения, чтобы количество детей только радовало и приносило пользу. Напомнили, что президент [РФ] Владимир Путин в "Итогах года" вновь подчеркнул важность поддержки семьи, важность соответствия ценностям крепкой семьи. Уверен, что благодаря таким мероприятиям многодетные семьи видят особенное отношение к ним. И мы, организаторы, очень надеемся, что в Запорожской области многодетных семей станет еще больше", - сказал Бибаров-Государев.

Участники, наиболее активно работающие в сфере семейной политики, получили медали и благодарности губернатора Запорожской области.

Форум был организован Общественной палатой Запорожской области и национально-культурной автономией белорусов Мелитополя при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, а также администрации губернатора и правительства Запорожской области.