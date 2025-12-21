Кабмин направил 300 млн рублей на завершение строительства больницы в Ульяновске

Средства помогут повысить уровень строительной готовности объекта до 93%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 300 млн рублей на окончание строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"На завершение строительства инфекционного корпуса Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю. Ф. Горячева из резервного фонда кабмина будет направлено 300 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что возводимый корпус рассчитан на 100 мест, а выделенные средства помогут повысить уровень строительной готовности объекта до 93% до конца 2025 года.

Ульяновская областная детская клиническая больница - крупное и значимое для жителей региона учреждение, где оказывают квалифицированную специализированную медицинскую помощь детям. Глава правительства посещал ее в 2021 году в рамках своей рабочей поездки в Ульяновскую область. С 2021 года на строительство корпуса было выделено более 2 млрд рублей.