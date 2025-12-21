В Югре объявили штормовое предупреждение из-за морозов до 45 градусов

В МЧС призвали быть предельно внимательными при управлении автомобилем

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за морозов до 45 градусов днем 22 и 23 декабря объявили в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в региональном гидрометцентре и ГУ МЧС.

"Штормовое предупреждение. 22-23 декабря местами по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа Югре ожидается опасное явление: сильный мороз (минимальная температура воздуха минус 45 градусов и ниже)", - говорится в сообщении Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В региональном ГУ МЧС РФ напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть предельно внимательными при управлении автомобилем, парковаться в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра в мороз.