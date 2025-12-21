Волонтер Доник: огневые группы ПВО в Одесской области "стреляют на звук"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мобильные огневые группы ПВО, которые должны защищать объекты в Одесской области на юге Украины, недостаточно оснащены и вынуждены "стрелять на звук". Об этом заявил местный волонтер Роман Доник.

"Без прицелов они ничего не видят. Стреляют <...> на звук. Акустически", - приводит его слова о защите стратегического моста через Днестр в районе поселка Маяки украинское издание "Страна".

По словам волонтера, большая часть огневых групп не относятся к ВСУ, а состоит из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничников.

С 18 декабря мост на трассе Одесса - Рени в районе поселка Маяки несколько раз получал повреждения. В результате движение по нему было перекрыто. Утром 21 декабря в патрульной полиции сообщили, что движение на этом участке возобновлено.

Временное выведение из строя моста в районе Маяков серьезно затруднило логистику в регионе, в частности, транспортную коммуникацию основной части Одесской области с дунайскими портами, а также проезд в сторону Молдавии и Румынии.