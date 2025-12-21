Число участников олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" выросло в восемь раз

Финальные состязания олимпиады-2025 состоялись на площадке Нижегородского государственного университета им. Лобачевского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Число участников олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" за годы проведения выросло в восемь раз - с 3 тыс. в 2022 году до 24 тыс. в 2025. Финальные состязания олимпиады-2025 состоялись на площадке Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, сообщила пресс-служба компании "Иннопрактика".

"В 2025 году на участие в олимпиаде "Иннагрика" поступило более 24 тысяч заявок из 84 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Молдовы. Заключительный этап, который уже четвертый год подряд проходит в Нижнем Новгороде, объединил 170 сильнейших ребят из 31 региона России", - говорится в сообщении.

Практические задания олимпиады синхронизированы с Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства до 2030 года. Организаторами олимпиады, помимо компании "Иннопрактика", являются Минсельхоз России и Минобрнауки России. Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что агропромышленный комплекс в последние годы становится все более наукоемким и технологичным, и интерес молодежи к аграрной науке растет.

"Агрогенетика, агрохимия, агротехнологии - это направления, где сегодня множество интересных задач, где каждый год рождаются инновации и совершаются открытия, которые на глазах меняют агропромышленный комплекс. В ваших проектах мы видим не просто школьные работы, а первые подходы к серьезным научным исследованиям. И я очень надеюсь, что вы продолжите свой путь в этой сфере, ведь нам очень нужны такие талантливые и увлеченные молодые люди, как вы", - приводятся в сообщении слова Лут, обращенные к финалистам олимпиады.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что олимпиада "Иннагрика" входит в перечень Министерства науки и высшего образования России. "В ходе интеллектуальных соревнований вы изучаете научные методы и решаете прикладные задачи, призванные сохранить сельскохозяйственные угодья. Приятно отметить, что за четыре года работы олимпиады кратно увеличилось количество молодых людей, увлеченных аграрной наукой", - цитирует пресс-служба "Иннопрактики" Фалькова.

Фундаментом образования и карьеры назвала полученные в рамках олимпиады знания о генетике и селекции первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. Дальнейшим успехам должны способствовать и знакомство с наставниками и единомышленниками, считает она. По словам Поповой, "Иннагрика" - первая и единственная профильная олимпиада по агрогенетике, которая позволяет школьникам окунуться в настоящую научную деятельность, поработав в высокотехнологичных лабораториях ведущих агровузов, и понять перспективы профессий современного АПК.