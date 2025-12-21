В Майкопе три района остались без воды из-за аварии на сетях

Восстановить водоснабжение планируют к концу дня

МАЙКОП, 21 декабря. /ТАСС/. Авария на водопроводных сетях в республиканском центре Адыгеи Майкопе оставила без воды три района, в остальных районах города понижено давление воды на верхних этажах многоэтажных домов. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Майкопа.

"По информации дежурного диспетчера МУП "Майкопводоканал", на улице Шоссейная (район "Карионтары") перекрыта холодная вода. Порыв трубы диаметр 800 мм, ведутся восстановительные работы. Районы "Восход", "ЦКЗ", "Михайлова" - полное отключение воды, остальные районы города - понижение давления воды на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В устранении аварии задействовано 10 человек и 6 единиц техники МУП "Майкопводоканал". Уточняется, что ориентировочное время восстановления подачи водоснабжения - к концу дня воскресенья.