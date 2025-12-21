Только 22% немцев довольны работой Мерца на посту канцлера

Отрицательно оценивают деятельность канцлера 66% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца остается на крайне низком уровне: только 22% немцев довольны его работой на посту главы правительства Германии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Отрицательно работу Мерца оценили 66% респондентов. Еще 12% затруднились с оценкой или не стали отвечать на вопрос. Не лучше обстоят дела и с рейтингом правительства ФРГ в целом. Его работой доволен только 21% участников опроса, недовольны 69%. Каждый десятый затруднился с ответом. В исследовании, которое проводилось 18-19 декабря, участвовал 1001 человек.

Среди политических партий изменений по сравнению с опросом прошлой недели почти не произошло. Только "Зеленые" добавили 1 п. п., за них готовы проголосовать 12% респондентов. Возглавляет рейтинг "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 26%, на втором месте консервативный блок ХДС/ХСС с 24%, на третьем - социал-демократы с 14%. За Левую партию готовы проголосовать 11% респондентов. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг. В этом опросе участвовал 1201 человек. Он проводился в период с 15 по 19 декабря.

Если бы выборы канцлера проходили путем прямого голосования за кандидата, то победила бы лидер АдГ Алис Вайдель, за которую готовы проголосовать 26% респондентов. Лишь 20% поддержали бы Мерца. За сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля проголосовали бы 12%. При этом, как пишет Bild am Sonntag, большая часть респондентов не усмотрела в предложенных политиках достойных поддержки кандидатов на пост канцлера.