Более 9 тыс. жителей освобожденных территорий ДНР получили паспорта РФ за год

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Более 9 тыс. жителей освобожденных территорий Донецкой Народной Республики с начала года получили российские паспорта, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"С января 2025 года выдано более 9 тыс. паспортов гражданина РФ жителям освобожденных населенных пунктов. Среди них и семеро эвакуированных в этом месяце жителей Северска, Серебрянки, Звановки, Переездного", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что семерым упомянутым жителям он вручил паспорта вместе с министром внутренних дел по ДНР генерал-лейтенантом полиции Павлом Гищенко. Эвакуацию ранее организовали российские военные под атаками украинских дронов.

"Эти люди годами жили в подвалах. Укрывались от обстрелов и ненависти украинских боевиков. Рассказывают, что вражеские беспилотники устраивали буквально охоту на гражданских - опасно было выходить даже за питьевой водой. <...> Сейчас люди обеспечены всем необходимым в пункте временного размещения. Впереди для них оформление всех причитающихся выплат, пенсий, пособий. У многих проблемы со зрением - оперативно проведем профильный осмотр и предоставим очки", - добавил глава ДНР.