В Башкирии из озера извлекли 780 баранов, которые провалились под лед

Спасатели также обнаружили на льду озера одну выжившую овцу

Редакция сайта ТАСС

УФА, 21 декабря. /ТАСС/. Спасатели извлекли из озера Узеть в Бирском районе Башкирии 780 погибших животных, которые ранее провалились под лед. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в Telegram-канале.

"Спасатели Госкомитета РБ по ЧС совместно с коллегами из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают работу по извлечению погибших животных из озера Узеть в Бирском районе. Изначально хозяин отары сообщал, что, возможно, провалилось по лед и утонуло 200-300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается", - написал он.

По словам Первова, спасатели также обнаружили на льду озера одну выжившую овцу. Они вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

Ранее со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС республики сообщалось, что 16 декабря поступило сообщение о том, что на озере провалились в ледяную воду более 200 баранов.