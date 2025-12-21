Проект "Окоём" представил концерт древнего соловецкого пения

Над программой работали специалисты по древнерусскому певческому искусству Санкт-Петербургской государственной консерватории

АРХАНГЕЛЬСК, 21 декабря. /ТАСС/. Участники научно-образовательной школы "Окоём" разработали концертную программу древних соловецких песнопений "Небесный Окоём" на основе материалов, собранных в августе 2025 года на Соловках, концерт прошел в Успенском храме Архангельска, рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина. Над программой работали специалисты по древнерусскому певческому искусству Санкт-Петербургской государственной консерватории, а в целом проект "Окоём" охватывал девять направлений от музыки до биотехнологий.

"Это песнопения из соловецкой гимнографии, из соловецких богослужебных книг, например, величания Зосиме, Савватию и Герману Соловецким. Это тексты, которые именно в рукописях на Соловках были найдены и расшифрованы преподавателями и студентами Санкт-Петербургской консерватории", - сказала Тюкина.

Древнерусская музыкальная история требует специфического музыкального образования и умения читать рукописи, которые писали особыми знаками. Для записи богослужебных песнопений использовалась так называемая знаменная или крюковая нотация. Она передавала артикуляцию распева, интонационные особенности. Древняя певческая традиция в России охватывает период от Крещения Руси до примерно петровских времен.

"Древнерусское знаменное пение, как сказал на концерте отец Кирилл, оно более медленное. Для человека в прошлом было важно за службе замедлиться, сейчас это популярное слово. Ну, а на небесах никто никуда не торопится, и музыка богослужебная прежде всего помогает настроиться на молитву, изменить ритм", - отметила собеседница агентства.

Наследие Игнатия Корсакова

Участники музыкальной лаборатории провели исследование памятника средневековой певческой культуры второй половины XVII века - певческой рукописи, созданной в Соловецком монастыре уставщиком, богословом, средневековым писателем и роспевщиком Игнатием Корсаковым.

Игнатий (ок. 1639-1701), с 1692 года митрополит Сибирский и Тобольский, писатель, публицист. В Соловецком монастыре он служил уставщиком, это человек, который вел службы. Соловецкий монастырь не принял реформы Патриарха Никона, в том числе в обители отказались петь и служить по новым книгам. В 1668 году началось Соловецкое восстание, или Соловецкое сидение - вооруженное сопротивление насельников монастыря. Оно продолжалось до 1676 года, когда монастырь пал. Служба Корсакова относится к периоду сразу после подавления соловецкого бунта. Игнатий - предок русского композитора Николая Римского-Корсакова.

"Участники мастерской работали с рукописями Игнатия Корсакова, сопоставляли несколько вариантов его рукописей. Они хранятся в Петербурге в Российской национальной библиотеке, и в Соловецком музее. Одна из рукописей вызывала сомнение, его ли это запись. И удалось подтвердить, что да, его", - добавила Тюкина.

Виртуальная выставка о древней соловецкой музыке

Инженерно-архитектурная мастерская проекта разработала 3D-тур по экспозиции "Звучащие рукописи Соловецкого монастыря", она открылась в 2024 году на Соловках в историческом помещении монастырской библиотеки. Участники провели сканирование внутреннего пространства, сделали специальную съемку и с Соловецким музеем-заповедником спроектировали виртуальную выставку.

На сайте будет возможность познакомиться с архивами и послушать музыкальное сопровождение. Благодаря лаборатории музыкальной медиевистики им. М. В. Бражникова при Санкт-Петербургской государственной консерватории в храмах обители были сделаны профессиональные записи древних песнопений. Планируется, что виртуальный тур будет доступен с весны 2026 года.

Научно-образовательная школа "Окоём" проходила на Соловках с 24 по 31 августа, ее участниками стали руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатор проекта Центр молодых исследователей "Полюс" при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", соорганизатором выступил САФУ.