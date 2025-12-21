Росздравнадзор проверяет клинику в Москве, где мужчина впал в кому

По сообщениям СМИ, пострадавшим является советник генерального директора hh.ru

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит сведения о происшествии в частной клинике пластической хирургии в Москве, где мужчина впал в кому. Об этом в своем Telegram-канале сообщил надзорный орган.

Ранее в СМИ появилась информация, что советник генерального директора hh.ru впал в кому в Московской клинике пластической хирургии.

В сообщении говорится, что территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверяет информацию об эпизоде в московской частной клинике пластической хирургии. По сообщениям СМИ, мужчина впал в кому после операции по липосакции живота.