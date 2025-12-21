Резидент КОРФ запустит первый тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке

Маршрут будет стартовать из Владивостока и завершаться в Петропавловске-Камчатском

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Резидент преференциального режима "Курильские острова РФ" (КОРФ) запустит первый тихоокеанский круиз на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В 2026 году начнет работу первая после ковида тихоокеанская круизная линия России. Специально для дальневосточных маршрутов в флот компании поступит современный дизель-электроход длиной более 200 метров - лайнер "Астория Нова" под российским флагом", - говорится в сообщении.

Маршрут будет стартовать из Владивостока, пролегать через Сахалин (Корсаков) к Курильским островам (Итуруп, Кунашир) и завершаться в Петропавловске-Камчатском. Обратный путь во Владивосток включит посещение Командорских островов. Также планируется в 2027 году включить в маршрут Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова.

"Создание компании на Курилах позволяет не только запустить долгожданный круизный проект, но и впервые сделать острова доступными для массового туризма. Статус резидента Курильских островов Российской Федерации (КОРФ) дает нам инвестиционные преференции на 20 лет. Это поможет реализовать проект максимально эффективно и предложить путешественникам сервис высочайшего уровня", - отмечают в пресс-службе АО "Рускруиз".

На борту "Астории Нова" гостям будут доступны 8 тематических ресторанов и баров, театрально-концертный зал на 1 тыс. мест, спа-комплекс, фитнес-центр, открытый бассейн и другие услуги уровня пятизвездочного отеля. "Судно станет комфортабельной плавучей гостиницей, а каждая остановка - уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый для России продукт", - сказал генеральный директор ООО "Интермарин круиз ферри менеджмент" Игорь Глухов.

Ожидается, что новая линия обеспечит порт Владивостока дополнительным пассажирооборотом до 40 тыс. человек в год, а терминал в Петропавловске-Камчатском - до 20 тыс. человек. "Проект нацелен на раскрытие туристического потенциала дальневосточных акваторий - Приморья, Сахалина, Курил, Камчатки. Рост пассажиропотока также станет стимулом для модернизации портовой инфраструктуры всего Дальнего Востока", - отметил генеральный директор "Росморпорта" Сергей Пылин.