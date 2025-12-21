Жителя Анапы в костюме Деда Мороза задержали за нелегальные фотосессии

На мужчину составили протокол

КРАСНОДАР, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Анапе Краснодарского края задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который проводил платные фотосессии без лицензии. Мужчина использовал реквизит, установленный на Театральной площади города, сообщается в Telegram-канале отдела МВД РФ по Анапе.

"Сотрудники полиции Анапы пресекли незаконную деятельность мужчины в костюме Деда Мороза. 28-летний местный житель решил подзаработать платной фотографией на фоне бесплатных новогодних инсталляций на Театральной площади", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении мужчины составлен протокол по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Материалы направят в суд для рассмотрения по существу.