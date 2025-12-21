Гергиев вручил премии мира Толстого лидерам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии

На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Гендиректор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, возглавляющий жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, вручил премиальные медали лидерам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмону, Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии награждения лауреатов, после краткого выступления он занял свое место в первом ряду зрительного зала.

Премией мира были отмечены совместные усилия президентов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, направленные на обеспечение стабильности и устойчивого развития, повышение международного авторитета Центрально-Азиатского региона.

В 2025 году награды изготовил Бронницкий ювелирный завод. Медали премии представляют собой круг с изображением барельефа Льва Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" по краю верхней полуокружности.

Решение пограничных вопросов Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

После распада СССР около 70 участков границы между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан общей протяженностью более 970 км оказались спорными. Неурегулированность пограничных вопросов между Киргизией и Таджикистаном периодически приводила к возникновению спорных ситуаций и даже вооруженным инцидентам, что демонстрировало ограниченность временных мер и настоятельную необходимость выработки комплексного, долгосрочного решения. Эти вызовы побудили стороны к активизации дипломатических усилий, вследствие чего было принято историческое решение о подписании двух основополагающих документов - Договора между Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном "О точке стыка государственных границ трех государств" и Худжандской декларации о вечной дружбе.

Указанный договор окончательно разрешил давние пограничные вопросы, которые в течение многих лет являлись предметом дискуссий и разногласий. Документ четко обозначает международно-признанный пункт пересечения границ, способствует устранению барьеров и укреплению добрососедства. Это практическое решение одной из самых сложных технических проблем в регионе. Что касается декларации, то она подчеркивает важность совместной работы по обеспечению региональной безопасности и стабильности, а также консолидирует принципы добрососедства, доверия и взаимовыгодного сотрудничества, создавая прочную политико-правовую рамку для будущих отношений, выводя их на качественно новый уровень.

Документы были подписаны 31 марта 2025 года после 23 лет продолжительных переговоров.