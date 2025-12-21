Рахмон выразил признательность за вручение премии мира имени Льва Толстого

Лидер Таджикистана заявил, что воспринимает премию не только как признание личного вклада, но и как результат совместных усилий трех стран по укреплению мира и безопасности в регионе СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в Санкт-Петербурге на церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, выразил признательность за ее присуждение ему, а также президентам Киргизии и Узбекистана Садыру Жапарову и Шавкату Мирзиёеву.

"Уважаемые коллеги, признателен руководству Российской Федерации и Фонду Международной премии мира имени Льва Толстого за эту почетную награду. Оказанную честь считаю признанием нашей общей политической воли, нацеленной на решение важнейших вопросов конструктивного взаимодействия между нашими странами на основе диалога и доверия", - сказал Рахмон. Лидер Таджикистана заявил, что воспринимает премию не только как признание личного вклада, но и как результат совместных усилий трех стран по укреплению мира и безопасности в регионе СНГ.

Рахмон также лично поблагодарил президента России Владимира Путина.

Медали и дипломы лауреатов премии Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву вручил гендиректор Большого театра, художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, возглавляющий жюри Международной премии мира имени Л. Н. Толстого. Международное жюри 9 сентября объявило о присуждении премии мира трем президентам за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центральной Азии.

В марте Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. А 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей. Кроме того, лидеры подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Премия мира имени Л. Н. Толстого учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается международным жюри за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу за защиту прав и свобод человека. Первая премия мира имени Толстого в 2024 году была присуждена Африканскому союзу.