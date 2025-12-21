Ходатайство о заочном аресте Андрея Разина рассмотрят 26 декабря

Заседание пройдет в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 26 декабря рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сказано в электронной базе данных суда.

"Судебное заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Разина А. А. назначено 26 декабря", - сказано в карточке дела.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Разин скрылся от предварительного следствия на территории США и не собирается возвращаться в Россию для проведения следственных действий. У продюсера помимо российского гражданства есть гражданство Турецкой Республики.

В отношении Разина заочно вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно было возбуждено в 2021 году по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен.

Вдова Кузнецова признана по уголовному делу потерпевшей стороной. Разину грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денежных средств как правообладатель музыкальных произведений. Как установила экспертиза, материальный ущерб в настоящее время по делу установлен в размере около 500 млн рублей, но эта сумма может измениться.