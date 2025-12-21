Песков: девочке с "Итогов года" не придется долго ждать встречи с Путиным

Викторию Васильеву, которая мечтает стать журналистом и освещать работу президента РФ, пригласят на мероприятия Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Кремль пригласит девочку Викторию Васильеву, которая мечтает стать журналистом и освещать работу президента РФ, на мероприятия Владимира Путина. Это пообещал в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Виктория в ходе "Итогов года" попросила президента "не уходить" и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Павла Зарубина освещать работу главы государства. Путин предложил вместо ожидания "отставки" Зарубина постажироваться в его программе, чтобы впоследствии с легкостью поступить на факультет журналистики.

Зарубин обратился к Пескову с вопросом, не могут ли в Кремле пригласить девочку на одно из президентских мероприятий. "Мы можем, а вы теперь обязаны", - усмехнулся в ответ представитель Кремля, напоминая о поручении Путина.

"И мы это сделаем обязательно, я считаю, что это надо обязательно сделать. Девочка - молодец", - заметил Песков. "Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, пока вы скорее уйдете на пенсию", - добавил он, обращаясь к Зарубину.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.