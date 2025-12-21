Посольство РФ: пилоты из России и Белоруссии ближайшим рейсом вылетят в Турцию

Тунисские власти сделали все, чтобы облегчить вылет экипажа вертолета Ми-26, совершившего техническую посадку на острове Джерба, отметили в российском диппредставительстве

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТУНИС, 21 декабря. /ТАСС/. Пилоты из России и Белоруссии, которые входят в состав экипажа транспортного вертолета Ми-26, совершившего плановую техническую посадку на тунисском острове Джерба, отправляются ближайшим авиарейсом в международный аэропорт Туниса, чтобы оттуда вылететь в Турцию. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Тунисе.

"Тунисские власти предприняли максимальные усилия, для того чтобы облегчить вылет из Туниса экипажу вертолета", - подчеркнули в диппредставительстве. По информации посольства, семь граждан России и два гражданина Белоруссии "отправляются ближайшим рейсом из Джербы в Тунис, чтобы вылететь первым рейсом в направлении Турции".

Экипаж вертолета находился в транзитной зоне аэропорта острова Джерба с 19 декабря. 20 декабря в посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании - собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолета. Как пояснили российским дипломатам в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему перемещению вертолета, проблема заключалась исключительно в отсутствии разрешения на перелет в следующий пункт маршрута.