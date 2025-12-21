В Дагестане начали внедрять умные счетчики учета газа

Они обеспечивают высокую точность измерения расхода газа, что исключает ошибки в расчетах и повышает доверие потребителей, отметил генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов

МАХАЧКАЛА, 21 декабря./ТАСС/. Работу по внедрению умных счетчиков учета газа начали в Дагестане. Новыми приборами уже оснастили 600 объектов, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"В республике запущена программа "СТМ-100", в рамках которой производственным и бюджетным организациям бесплатно устанавливают интеллектуальные счетчики газа с модулем телеметрии. Специалисты "Газпром межрегионгаз Махачкала" с ноября оснастили данными приборами 600 объектов, включая [объекты] социальной сферы, промышленные предприятия и торговые точки", - сказал Мурадов.

По его словам, такие счетчики обеспечивают высокую точность измерения расхода газа, что исключает ошибки в расчетах и повышает доверие потребителей.

"Автоматическая передача данных избавляет от необходимости ручного снятия показаний, а дистанционный мониторинг позволяет оперативно выявлять неисправности. Реализация программы станет важным шагом в цифровой трансформации системы газоснабжения региона. Она рассчитана на период до 2030 года и предусматривает 100-процентное подключение промышленных и коммунально-бытовых потребителей к системе телеметрического учета газа", - заключил Мурадов.