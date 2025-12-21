Властям регионов хотят дать право эвакуировать машины с парковок для инвалидов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что изменения позволят разгрузить сотрудников Госавтоинспекции в городах федерального значения и Московской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым право эвакуировать транспорт, незаконно занимающий бесплатные парковочные места для инвалидов в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Московской области передается от ГИБДД властям этих регионов. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 23.79 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сейчас в этих регионах полномочия составлять протоколы и эвакуировать автотранспорт, незаконно занимающий бесплатные парковочные места для инвалидов, возложены на ГИБДД. Чтобы ускорить реагирование на нарушения прав инвалидов, проектом предлагается расширить перечень административных правонарушений, по которым власти этих регионов рассматривают дела и составляют протоколы, и отнести к ним нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов

"Законопроектом предлагаю передать полномочия ГИБДД по составлению протоколов и эвакуации транспортных средств, незаконно занимающих парковочные места для инвалидов в городах федерального значения и Подмосковье, - региональным властям", - сказал ТАСС Нилов.

По его словам, это позволит оперативно реагировать на нарушение прав граждан с ограниченными возможностями, значительно разгрузит сотрудников Госавтоинспекции и простимулирует других водителей не занимать места для инвалидов и достаточно быстро их освобождать, при необходимости с помощью эвакуатора.