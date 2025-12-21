В Москве ожидается резкое похолодание

Изменение погоды будет сопровождаться снегом и усилением ветра с порывами до 15 м/с

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Резкое похолодание, обещанное ранее синоптиками в Москве и Подмосковье, начнется после полудня. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, ссылаясь на последние прогностические данные.

"Ожидается, что похолодание начнется после полудня и уже к вечеру столбики термометров в городе понизятся до минус 4 градусов, а в Подмосковье - до минус 8 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что изменение погоды будет сопровождаться снегом и мокрым снегом, а также усилением ветра с порывами до 15 м/с. "Вечером в отдельных районах столицы не исключена метель, а также сильная гололедица на дорогах", - подчеркнули в Гидрометцентре РФ.

До начала похолодания температура воздуха в столице может колебаться от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на вторник, 23 декабря, метеорологи ожидают небольшой снег и облачность с прояснениями, но при этом воздух остынет до минус 10-8 градусов в Москве, до минус 12-7 градусов в Подмосковье.

Днем во вторник в столице ожидается около минус 10 градусов, по области - до минус 12 градусов. "К вечеру столбики термометров могут понизиться до 15 градусов ниже нуля в мегаполисе и до минус 17 градусов в Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что Москва резко и фактически без разбега перейдет на новой неделе из осенней погоды в зимнюю. Он заметил, что температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы.