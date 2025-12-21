Следующая рабочая неделя в России будет двухдневной

За счет переноса выходного 31 декабря будет праздничным днем

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следующая неделя, последняя в этом году, будет состоять всего из двух рабочих дней, затем россиян ждут одни из самых продолжительных новогодних праздников. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней", - сказала депутат, отметив, что в среду, 31-го декабря россияне будут отдыхать за счет переноса выходного.

Стенякина напомнила, что первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. "То есть, это одни из самых длинных новогодних каникул за последний период", - отметила парламентарий.

Она при этом подчеркнула, что работодатели не имеют право сокращать зарплату из-за большого количества нерабочих дней в январе.