На Камчатке завели дело о продаже 26 земельных участков без торгов

Ущерб Елизовскому муниципальному району составил более 1,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Дело по факту незаконного отчуждения 26 земельных участков без проведения торгов возбуждено на Камчатке. В совершении преступления подозревается исполняющая обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района, сообщает СУ СК России по региону.

"Следствием установлено, что 49-летняя женщина, являясь должностным лицом учреждения муниципального образования, превысила должностные полномочия, произведя в период с апреля 2022 года по август 2024 года отчуждение 26 земельных участков без проведения торгов в пользу 14 лиц по заниженной цене относительно кадастровой стоимости на основании заключенных договоров аренды и в последующем купли-продажи под осуществление деятельности, которую не планировалось осуществлять, причинив материальный ущерб Елизовскому муниципальному району в общей сумме более 1,5 млн рублей", - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело. Преступление выявлено при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю.

Ранее СК сообщал о направлении в суд материалов в отношении бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района Татьяны Мохань. Ее обвиняют в незаконном отчуждении 166 участков и причинении ущерба на сумму более 10,5 млн рублей. Также по связанным эпизодам были задержаны первый заместитель главы Петропавловска-Камчатского Владислав Масло, руководитель контрольно-счетной палаты Елизово Владимир Кекух и врио главы администрации Елизово Антон Прочко. Их подозревают в махинациях с землей. По данным следствия, общий ущерб бюджету России от их деятельности составил более 70 млн рублей.