В ГД перед праздниками рассказали, как безопасно вести себя на массовых гуляниях

Депутат Олег Леонов рекомендовал в случае начала давки или нахождения в плотной толпе "любыми путями удерживаться на ногах"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Граждане должны быть аккуратны в местах массового скопления людей на праздничных мероприятиях и избегать центра толпы. Об этом в преддверии новогодних праздников заявил ТАСС депутат Госдумы от фракции "Новые люди", координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

"В местах массового скопления людей самое главное - не лезть туда, где самая большая толпа. Даже если там раздают вкусные сладкие подарки, в самую толпу идти не надо. Будьте там, где вы можете спокойно развернуться и спокойно выйти обратно. Там, где вас начинает зажимать и куда-то нести толпа, там находиться точно не надо, это небезопасно", - сказал Леонов.

Он призвал также при столпотворении обращать внимание на людей, которым может потребоваться помощь. "Если вы видите человека с округлившимися глазами, который не очень хорошо реагирует на обращенные к нему слова, выдергивайте его из толпы - человеку нужна помощь", - отметил парламентарий.

В случае же начала давки или нахождения в плотной толпе Леонов советует "любыми путями удерживаться на ногах". "Вы должны приложить все усилия для того, чтобы удержаться на ногах и потихонечку смотреть, где край толпы, дрейфовать в толпе к краю", - заключил он.