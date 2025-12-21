Вильфанд: после резкого похолодания в Москву придет потепление

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Погода в Москве на грядущей неделе будет отличаться сильными колебаниями - после резкого понижения температуры москвичей ждет потепление. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Тот случай, который подтверждает, что в новогоднюю ночь происходят такие невероятные чудеса. И в предпраздничный период аналогичная ситуация. Еще в пятницу все модели демонстрировали устойчивое понижение температуры. А нынешние прогнозы, которые сегодня выпущены, показывают, что в течение этой недели будут очень сильные колебания, изменения температурного режима", - сказал Вильфанд.

Как он объяснил, это связано с тем, что через европейскую Россию будут проходить циклонические образования, и Москва будет находиться на их периферии.

"И вот это перемещение циклонических образований приводит к тому, что погода неустойчивая. Более конкретно это выражается вот в чем. В ночь на понедельник будет по-прежнему очень теплая погода около нулевой отметки. Минус один - плюс один и небольшие осадки, а местами даже умеренные в виде мокрого снега и снега. Связано это с тем, что меняется циркуляция, и к Москве приближается холодный фронт", - говорит Вильфанд.

Днем в понедельник будет до плюс двух градусов, а затем начнется прохождение холодного фронта, и к вечеру температура понизится до трех-пяти, по области до восьми градусов ниже нуля. После этого понижения ночь будет холодная, в Московском регионе от 7 до 12 градусов, в столице около 8-10, дневные температуры такие же. "В ночь на среду более сильный мороз, 14-16 градусов в столице, а по области до 19. Для Москвы это очень холодная погода. А вот днем начнется постепенное повышение температуры. Хотя, конечно, это зимняя погода. Максимальные значения будут минус 5, минус 7 градусов", - отметил метеоролог.

Пятница станет теплым днем, температура составит от минус одного до минус шести градусов. В субботу, по предварительным расчетам, температура ночью отрицательная, минус 5, а днем около 0. Ранее Вильфанд сообщил, что на грядущей неделе в Москве сформируется снежный покров до 4 см.